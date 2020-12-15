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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Başkent'te fuhuş operasyonu, 3 şüpheli yakalandı

Başkent'te fuhuş operasyonu, 3 şüpheli yakalandı

-Zanlıların görüntüleri

( ANKARA ) - ANKARA

Polis Akalan Kamera Fuhuş Operasyonu Fuhuş 


- Ankara'da maddi durumu zor olan kadınlara yüksek meblağlı senetler imzalatarak zorla fuhuş yaptıran 3 şüpheli yakalanarak göz altına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Göçmen Kaçakçılığıyla mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce gerçekleşen operasyonda A.E, S.Ü ve M.Y isimli üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Maddi imkansızlık içerisinde kadınlara yüksek meblağlarda senet imzalattırıp, ödeme güçlüğü içerisine sokup, baskı ve cebir uygulayan ve bu yolla haksız kazanç sağlayan şüpheliler yapılan planlı operasyon ile yakayı ele verdiler. Şüphelilerin ikamet, işyeri ve fuhuş için temin ettikleri adreslere düzenlenen operasyonda gerçekleşen aramalarda fuhuşa zorlanan kadınlara ait olduğu belirtilen toplam 21 senet ele geçirildi. Söz konusu adreste şüphelerin polis baskınlarından kurtulmak için binaların çevresine çok sayıda kamera yerleştirdikleri belirtildi. Ayrıca Afgan uyruklu 9 düzensiz göçmen, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yakalanarak haklarında adli ve idari işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan mağdur sıfatlı 6 bayan şüphelin kendilerine zorla senet imzalatan ve fuhuşa zorlayan şahıslardan şikayetçi oldukları kaydedildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. (ALİ-BC -
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