Başkent'te fırtına etkili oldu

( ANKARA )- Polatlı'da su baskınları yaşandı, Sincan'da ağaçlar devrildi ANKARA
- Ankara'da yağışlı hava ve fırtına etkili oldu. Bir süredir etkili olan sağanak yağış akşam saatlerinde fırtınaya dönüştü. Ankara'nın Polatlı ilçesinde Yağçıoğlu mahallesinde su baskınları yaşandı. Sincan ilçesinde ise fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. (BC -
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