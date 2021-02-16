Başkent'te FETÖ/PYD operasyonunda 13 kişi yakalandı



- Başkent'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 firari yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan firari olarak aranan 22 kişiye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gerçekleşene operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. (Mİ-



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