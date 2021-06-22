- Başkent'te FETÖ operasyonu;7 şüpheli gözaltına alındı

- Ankara'da FETÖ/FDY terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda Bylock kullanıcısı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/FDY terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhiste bulunduğu ve örgütün gizli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları tespit edielen 13 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. (BC -
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