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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Başkent'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Başkent'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Zanlıların görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA

Bild Akalan Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 


- Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen farklı soruşturmalar kapsamında sabah saatlerinde ByLock kullanıcısı 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanırken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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