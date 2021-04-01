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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Başkent’te feci trafik kazası: 4 kişi hayatını kaybetti

Başkent’te feci trafik kazası: 4 kişi hayatını kaybetti

kaza yerinden görüntüler

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Dolu Yağışı Polis Ekipleri 

-arşiv-

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara-İstanbul otoyolu istikametinin 35’inci kilometresinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 9 aracın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 3’ü ağır 5 kişi yaralandı. Olay, Ankara-İstanbul yolu istikametinin 35'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dolu yağışından ötürü hakimiyetini kaybeden bir sürücü önündeki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle arkadan gelen 7 araç da kazaya karıştı. Olaydan sonra bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Toplamda 9 aracın karıştığı kazada aynı araçta bulunan 2’si erkek 2’si kadın olmak üzere 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada 3’ü ağır olmak üzere 5 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.
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