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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Başkent’te feci kaza: 4 yaralı

Başkent’te feci kaza: 4 yaralı

Olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Karayolları Polis Hastane Direksiyon 

-Araçtan detay görüntüler
-Polis ve ambulans ekiplerinden detaylar

( ANKARA ) - ANKARA

- Ankara Çevreyolu Bağlum çıkışında, seyir esnasında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarpıp topraklık alanda 4 takla attı. Araçtaki şoför M.Y. ve 3 yolcu yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay, Ankara Çevreyolu Bağlum çıkışında, seyir esnasında M.Y.’nin kullandığı 06 GEA 32 plakalı Opel marka araç ani manevra yapan başka bir araca çarpmamak için sağa manevra yapması sonucunda bariyerlerden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden M.Y. bariyerlerden çıktıktan sonra topraklık alana girdi. Topraklık alanda 4 takla atan araçtaki şoför M.Y. de dahil 3 yolcu ciddi şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından tedavilerinin devamı için hastaneye sevk edildi. Trafik ekiplerinin M.Y.’nin önünde ani manevra yapan araç hakkında soruşturması devam ediyor. (MC-
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