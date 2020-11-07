Başkent'te feci kaza: 4 yaralı

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( ANKARA )- Dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı ANKARA



- Ankara'nın Sincan ilçesinde dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Ayaş Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Ercan B. yönetimindeki 06 J 2073 plakalı dolmuş ile Fatih Y. yönetimindeki 26 VK 953 plakalı otomobil çarpıştı. kaza sonucu dolmuş sürücüsü Ercan B. ile yolcular Senanur K., Melike K. ve otomobil sürücüsü Fatih Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sincan Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle Ayaş Caddesinde trafik bir süre kontrollü olarak verildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



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