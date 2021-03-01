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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Başkent'te eski eşe sokak ortasında bıçaklı saldırı

Başkent'te eski eşe sokak ortasında bıçaklı saldırı

- Yaralı kadının görüntüsü

Polis Hastane Bıçaklı Saldırı Polis Ekipleri Saldırı 

--Zanlının etkisiz hale getirilmesi
--Olay yerinden genel ve detay görüntüler

( ANKARA - 2) ANKARA

- Ankara’nın Sincan ilçesinde bir şahıs, eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak yaraladı. Olay Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Tuna Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre Necati.Ö., sokak ortasında eski eşi Gülizar Ö. ile tartıştı. Yaşanan tartışma sonrası Necati Ö. yanında bulundurduğu bıçakla Gülizar Ö. yü bıçakladı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etti. Vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekipleri, Necati Ö.'nün elindeki bıçağı alarak etkisiz hale getirdi. Olayda yaralanan Gülizar Ö. ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Necati Ö. ise gözaltına alındı. (BC -
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