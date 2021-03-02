Başkent'te elektrikli ısıtıcıyla oynayan çocuklar evi yaktı

--Görgü şahitlerinin röportajları

--Olay yerinden genel ve detay görüntüler



( ANKARA ) - ANKARA



- Ankara Yenimahalle'deki bir binada elektrikli sobayla oynayan çocuklar evi yaktı. Çocuklar, alevler arasında kalan evde mahsur kaldı. Olay, Ankara'nın Demetevler semtinde bulunan Şehit Rıfat Çelik Caddesi'ndeki 3 numaralı huzur apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre elektrikli sobayı üç çocuğunun yanında açık halde unutan kadın komşunun yanına gitti. Ardından evde yalnız kalan çocuklar fişe takılı halde duran sobayı devirdi. Devrilen soba evdeki eşyaları yakmaya başladı.

Yanan eşyalarla birlikte sekizinci katta bulunan ev kısa sürede alevlenince üç çocuk ateşler içerisinde ki evde mahsur kaldı. Olayın ardından çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler arasında kalan çocukları kurtaran itfaiye ekipleri çıkan yangını da kısa sürede söndürdü. Şans eseri olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen çocukların durumlarının iyi olduğu bildirilirken, olay hakkında inceleme başlatıldı. Olaya şahit olan çevre sakinleri ise yangın olayını şu cümlelerle anlattılar: Perçem Ergezer: “Üç çocuk, ocaktan dolayı oyun oynarken ocağın üzerindekini düşürmüşler. Alev almış. İtfaiye geldi. Söndüremediler hemen alevler içeriden geldiği için sarmıştı zaten her yeri. Neredeyse bina tutuşacaktı. İki üç ekip, ambulans, itfaiye geldi. İçeriden müdahale ettiler ama evin içi epey yandı, üst katlara sıçrıyordu neredeyse. Çocuklar biraz dumandan etkilenmişler onun dışında bir şey yok.” Ayşe Göktekin: “Evdeydik, binadan gürültü duyduk. Kapıyı açtığımızda yoğun bir duman ile karşılaştık. Aşağıya inemedik. Asansörde kapanmıştı zaten herkes yüklendiği için. Dışarı çıktık, itfaiyenin gelmesini bekledik. Sekizinci katta çıkan yangın yukarıya etki etti. İtfaiye 10-15 dakika gecikse binayı sarardı heralde. Ekipler müdahale ettiler ama duman hala apartmanın içinde.” (ALİ-BC -



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