- Başkent’te El-Şebab terör örgütü üyesi 1 şüpheli yakalandı

- El Kaide bağlantılı El-Şebab terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen bir kişi, Ankara’da yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Eminyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen bir operasyon ile yakalanan şahsın yabancı uyruklu olduğu belirtildi. (ALİ-
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