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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Başkent'te düşen yıldırım yangına neden oldu

Başkent'te düşen yıldırım yangına neden oldu

- İtfaiyenin çalışmaları

Sağanak Yağış Yıldırım Düştü Yıldırım Düşmesi Şahit 

--Görgü şahitlerinin açıklaması
-- Genel ve detay

( ANKARA ) - ANKARA

- Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir binanın çatısına düşen yıldırım yangına neden oldu. Ankara'da etkili olan sağanak yağış yıldırım düşmesine neden oluyor. TBMM bahçesinin ardından Etimestgut ilçesinde de bir binanın çatısına yıldırım düştü. Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Oğuzlar Mahallesi 1570 Caddesi Meydan Sitesi E Blok'un çatısına yıldırım düştü. Düşen yıldırım çatıda yangına neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi. (BC -
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