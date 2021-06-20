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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Başkent’te düğün evindeki yemekten 30 kişi zehirlendi

Başkent’te düğün evindeki yemekten 30 kişi zehirlendi

Hastaneden görüntüler

Mide Bulantısı Gıda Zehirlenmesi Asılsız Haber Düğün Evi Baş Dönmesi 

-Düğün salonundan görüntüler
-Güvenlik kameralarından görüntüler
-Düğün salonu sahibi Erdal Ülker'den açıklama

( ANKARA -TEKRAR) ANKARA

- Ankara'nın Sincan ilçesinde düğün evinde yedikleri yemekten zehirlenen aralarında çocuklarının da olduğu 30 kişi hastanelik oldu. O anlar ise düğün salonun güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, Ankara’nın Sincan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 gün önce derin dondurucuya koyulan tavuklar, düğün günü evde pişirilerek gelen misafirlere ikram edildi. Yemek yedikten bir süre sonra düğünün yapılacağı salona gidenlerden misafirler, baş dönmesi, mide bulantısı şikayeti ile kendi imkanlarıyla Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi ve çevredeki diğer hastanelere başvurdu. Aralarında çocukların da bulunduğu 30 kişi, gıda zehirlenmesi teşhisiyle tedavi altına alındı. Hastaneye başvuranların sağlık durumlarının iyi olduğu, bazılarının taburcu edildiği öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. O anlar ise düğün salonun güvenlik kameralarına yansıdı.Düğün salonun sahibi Erdal Ülker ise yaptığı açıklamada, “Sosyal medya çıkan asılsız haberlerden dolayı üzgünüz. Zehirlenme durumunun bizle alakası yok. Gerekli hukuki hakkımızı kullanacağız” dedi.

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