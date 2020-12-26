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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Başkent’te döküm atölyesinde korkutan yangın

Başkent’te döküm atölyesinde korkutan yangın

Yanan atölye

Polis Sağlık Ekipleri 

-İtfaiye ekipleri
-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara Siteler, Önder Mahallesi’nde 4 katlı binanın en üst katında bulunan döküm atölyesinde yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Siteler Önder Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın en üst katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın yoldan geçen bir vatandaşın üçüncü katta bulunan çalışanları uyarmasıyla fark edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ankara Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında atölyede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken yangının çıktığı bölgede çalışan bir vatandaş, yangının dün akşamdan kalan sobadan çıktığını öne sürdü. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
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