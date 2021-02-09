Başkent’te doğal gaz patlaması

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( ANKARA - RÖPORTAJLAR) ANKARA



- Ankara’nın Keçiören ilçesi 198. Sokak’ta 4 katlı bir binanın 3. katında doğal gaz patlaması meydana geldi.Patlama bilgisinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi. Patlama sonrası çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, 4 kişinin yaşadığı evde yaşanan doğal gaz patlamasının evde kimsenin olmadığı saatte meydana geldiği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.



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