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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent'te diş macunu operasyonu

Başkent'te diş macunu operasyonu

- Ele geçirilen malzeme

( ANKARA )- Başkent Polisi tarihi geçmiş ve piyasaya sürülmeye hazır 1140 adet dış macununu ele geçirdi ANKARA

Akalan Yurt Dışı Son Kullanma Tarihi Diş Macunu Harekete Geç 


- Başkent'te son kullanma tarihi geçmiş, piyasaya sürülmeye hazır 1140 adet yetişkin ve çocuk diş macunu, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Ekipleri tarafından yapılan operasyonla ele geçirildi. Y. Ü ve T. A isimli iki şahsın tarihi geçmiş ve yurt dışında popüler markalardan olan kişisel bakım bakım ürünlerini kaçak yollarla yurda soktuğunu tespit eden Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şahısları yakalamak için harekete geçti. Üç ay süren teknik fiziki takibin ardından harekete geçen Kaçakçılık ekipleri Y. Ü ve T. A'nın Çankaya'da bulunan iş yerlerine ve deposuna eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gerçekleşen operasyonda tarihi geçmiş ve üzerine ileri tarihli etiket yapıştırılmış 1140 adet diş macunu ele geçirildi. Piyasaya sürülmeye hazır olan diş macunlarının bazılarının çocuklar yönelik olduğu kaydedilirken, zanlılar Y. Ü ve T. A yakalanarak göz altına alındı. Olay yerinde çıkan malzemelere ekipler el koyarken zanlılar Y. Ü ve T. A hakkında adli işlem başlatıldı. (ALİ-
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