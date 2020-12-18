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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Başkent'te dilenci operasyonu

Başkent'te dilenci operasyonu

Çocukların yakalanması

Polis Dilenci Operasyonu Akalan Sayılar Polis Ekipleri 

-Çocukların direnmesi
-Götürülmeleri

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'nın Çankaya ilçesinde zorla dilendirilme şüphesi ile çevre halkı tarafından ihbar edilen çocuk yaşta 3 dilenci polis ekipleri tarafından yakalanarak Çocuk Şube'ye götürüldü. Kocatepe Camii çevresinde Cuma namazı olması sebebiyle sayıları artar dilencileri vatandaşlar ihbar etti. Vatandaşların özellikle küçük yaştaki çocukların zorla dilendiriliyor olabileceği yönündeki şikayeti Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından değerlendirildi. Cuma namazı sonrası Kocatepe Camii çevresinde çalışma yapan ekipler zorla dilendirildiği iddia edilen 2'si kız olmak üzere 3 çocuğu tespit etti. Yakalanan çocukların ekip otolarına bildirilirken polislere direnmeleri dikkat çekti. Çocuklar Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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