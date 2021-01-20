- Başkent’te DHKP/C operasyonu : 3 kişi gözaltına alındı



- Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü DHKP/C ‘ye eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "DHKP/C terör örgütü açık alan yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 şüpheli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyonda 1 adet kurusıkı tabanca, 15 adet av tüfeği fişeği ve çok sayıda örgütsel dergi/doküman ele geçirildi’’ ifadeleri yer aldı. (ENG-BC -



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