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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Başkent'te depo yangını

Başkent'te depo yangını

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

( ANKARA - 4) ANKARA

Polis Polis Ekipleri 


- Ankara'da yer alan bir depoda yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin yükseldiği yangın korku dolu anlar yaşattı.Ankara Ticaret Borsası (ATB) İş Merkezi, içerisinde bulunan bir deponun alt katında yangın çıktı. Kısa süre içerisinde büyüyen yangının oluşturduğu dumanlar, Ankara'nın çeşitli bölgelerinden gözlemlendi. Yangının neden çıktığı hakkında henüz bilgi edinilemezken, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine ulaşarak güvenlik önlemleri aldı.
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