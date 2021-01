Başkent'te demir kapağı çalan hurdacılar insanların canını hiçe saydılar

-Genel ve detay görüntüler



( ANKARA )- Hurdacılar yaşanacak tehlikeleri düşünmeden demir kapağı çalıp kayıplara karıştılar ANKARA



- Başkent Ankara’da dün gece saatlerinde hurdacı görünümlü iki kişi kaldırımdaki demir kapağı çalarak kayıplara karıştılar. Olay Altındağ ilçesinin Altınay Caddesi’nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamaların devam ettiği gece saatlerdeki tenhalıktan yararlanan iki kişi bir telefon dükkanı önünde duran ve demirden yapılmış su saati koruma kapağını yerinden sökerek çaldılar. Çaldıkları kapağı yanlarında el arabasına yükleyen hurdacı görünümlü şahıslar kısa sürede olay yerinden uzaklaşarak gözden kayboldular. Sabah durumu fark eden çevre esnaf ise yaşanabilecek her hangi bir kazanın önüne geçmek için kendi çabalarıyla çukurun etrafını kapattılar. Polis ekipleri ise şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. “Demekki açıkta her hangi bir şey bırakmamak gerekiyormuş” Olayın meydana geldiği yerde mobilyacılık yapan esnaf Murat Güven ise yaşananları şu cümlelerle ifade etti: “Dün sokağa çıkma yasağının olduğu bir zamanda, hurdacılar kapak bağlı olmadığı için almışlar götürmüşler. Resmen hırsızlık yapılmış. Sokağa çıkma yasağında bu hurdacılar nasıl geziyor onu da anlamış değilim. Bizim yapabileceğimiz bir şey yoktu. Sonuçta burada değildik. Bu kapak yaklaşık iki senedir bu şekilde duruyordu. Sonunda çalınmış. Şu anda da bir tehlike arz ediyor, hemen yaptırmamız gerekiyor. Yıllardır alan giden yoktu. Dün almışlar. Polise telefoncu dükkanı olan bir arkadaşımız ihbar etti. Demek ki açıkta her hangi bir şey bırakmamak gerekiyormuş. Bu durumu bugün biz halledeceğiz, demirci çağıracağız. Kendi cebimizden para vererek kapağı yaptıracağız. Mecburen kendimiz yapacağız, bir tane kapak için de polisi meşgul etmek istemiyoruz. Burada ortalıkta her hangi bir metal bıraktığınız zaman bir saniye durmaz gider. Metal ya da değerli olan satabilecekleri şeyleri alıyorlar.” (ALİ-BC -



