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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Başkent'te dehşete düşüren görüntüler kamerada: Polislerin üzerine araç sürüp vatandaşa çarptılar

Başkent'te dehşete düşüren görüntüler kamerada: Polislerin üzerine araç sürüp vatandaşa çarptılar

-Zanlıların araç içindeki görüntüleri

Adli Kontrol Uyuşturucu Harekete Geç Polis Ekipleri Sivil Polis 

-- Polisin silah çekmesi
--Polisin üzerine araçları sürmeleri
-- Bir kişiye çarpmaları
- -Görgü şahitlerinin açıklaması
--Genel ve detay

( ANKARA )- Uyuşturucu kullandığı iddia edilen şüpheli aracını polisin üzerine sürdü ANKARA

- Ankara'nın Etimesgut ilçesinde araç içinde uyuşturucu kullandığı iddia edilen bir kişi kendisine müdahale eden polislerin üzerine otomobili sürerek kaçmaya çalıştı. Bu sırada şüpheli bir kişiye de çarptı.Alınan bilgiye göre, Etimesgut'ta bir işyerinin önünde park halinde bulunan aracın içinde bir kadın ile erkeğin uyuşturucu kullandığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen polisleri gören şüpheli otomobili sivil polislerin üzerine sürdü. Polislerin silah doğrultmasına aldırmayan şüpheli kaçarken de bir sivile çarptı. Polis ekipleri takip sonucu iki şüpheliyi yakaladı. Zanlıları çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Görgü şahitleri, şahısların araba içerisinde uyuşturucu sardıklarını gördüklerini iddia ederek polis ekiplerine haber verdiklerini anlattılar. Bir görgü şahidi ise olay yerinin daha kalabalık olması durumunda daha çok kişiye zarar verebileceğine dikkat çekti.
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