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Başkent'te DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 7 kişiye gözaltı
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9 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Başkent'te DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 7 kişiye gözaltı

Başkent'te DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 7 kişiye gözaltı

zanlıların görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA

Operasyon Çatışma Altın Gözaltı Terör Örgütü 


- Ankara'da terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 10 şüpheliden 7'si yakalanarak gözaltına alındı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olan yabancı uyruklu 10 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla belirlenen şahıslardan 7'sini yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.
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