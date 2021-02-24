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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Başkent’te DEAŞ operasyonu

- Başkent’te DEAŞ operasyonu

-Kurtarılan kız çocuğu

Akalan Kız Çocuğu Terör Örgütü 

--Zanlıların ekipler tarafından götürülüşü

( ANKARA ) ANKARA

- Musul’da, DEAŞ terör örgütü içerisinde sorumlu seviyede faaliyet gösterdikleri tespit edilen 3 şahıstan 2'si Ankara’da yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyon ile DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların yabancı uyruklu oldukları ve Musul’da DEAŞ terör örgütü içerisinde sorumlu seviyede faaliyet gösterdikleri öğrenildi. Diğer firari şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilirken, operasyonda Ezîdî bir kız çocuğu kurtarıldı. (ALİ-
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