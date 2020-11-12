Başkent’te çukur operasyonunda 13 tutuklama



- Başkent’te bazı kahvehaneleri yağmalayıp el koyan, karşı koyanlara köpeklerle saldırıp, silahla tehdit ettiği öğrenilen suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kendilerini 'yurtlu kardeşler' olarak isimlendiren 'yurtlular' suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirmişti. 34 adrese eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonda 23 şahıs gözaltına alınmış; 32 vatandaşın müşteki olarak ifadesi alınmıştı.Yapılan sorgulama sonucunda Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı çıkarılan şüphelilerden 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kişiye ev hapsi uygulanırken 6 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



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