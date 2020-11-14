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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Başkent’te çocuklar arası çekiçli kavga: 1 ölü 1 yaralı

Başkent’te çocuklar arası çekiçli kavga: 1 ölü 1 yaralı

Olay yerinden görüntüler

İkiz Çocuk Hastane İkiz Kardeş Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Sağlık ekiplerinden görüntüler
--Polis ekiplerinden görüntüler
--Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir evde çocuklar arası çıkan çekiçli kavgada ikiz kardeşlerden biri hayatını kaybederken, diğer kardeş ise kafasından yaralandı. Olayın şüphelisi çocuk ise çekiç ile birlikte gözaltına alındı. Olay Ankara’nın Çankaya İlçesi Umut Mahallesi Sembol Caddesinde meydana geldi. İddialara göre, 13 yaşlarında olan E.D ve A.D. ikiz kardeşlere evlerine E.Ö’yü çağırdı. Evde buluşan 3 çocuk arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda E.Ö. evde bulduğu çekiçle ikiz çocukları yaraladı. Binada sesleri duyan komşular durumu 112 Acil Servis ekibi ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, içeriye girmek istediği sırada evin kapısının kilitli olması nedeniyle içeriye giremediler. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından evin kapısı kırılarak içeri girildi. Evin içerisine giren sağlık ekiplerinin müdahalesinde ikiz kardeşlerden A.D.'nin hayatını kaybettiği, E.D.'nin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheli E.Ö. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.(MKM-
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