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Başkent'te çıkan yangına Jandarma personeli müdahale etti
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Başkent'te çıkan yangına Jandarma personeli müdahale etti

Başkent'te çıkan yangına Jandarma personeli müdahale etti

Jandarma Genel Komutanlığı hesabından paylaşılan görüntü

( ANKARA ) - ANKARA

Sosyal Medya Komando Yangın Altın Trol 


- Jandarma Genel Komutanlığınca sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre, Başkent'te bir vatandaşın ağılının yanında bulunan saman balyalarının tutuşması üzerine çıkan yangın, Jandarma personelinin gayretli çabası ile kısa sürede kontrol altına alındı. Jandarma Genel Komutanlığına ait sosyal medya hesabı üzerinden yangının söndürülme anlarına ait görüntülerin paylaşıldığı gönderide, "Ankara Nallıhan’da ikamet eden bir vatandaşımızın ağılının yanında bulunan saman balyalarının yanması üzerine 1 itfaiye, 1 arazöz ve komando unsurumuzca müdahale edilerek yangın kısa sürede kontrol altına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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