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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Başkent’te çatı yangını korkuttu

Başkent’te çatı yangını korkuttu

Yangından detaylar

( ANKARA ) ANKARA

Polis Sağlık Ekipleri Çatı Yangını Yangına Müdahale Trol 


- Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, saat 23.30 sıralarında Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi Yeni Mahallesi’nde bulunan 5 katlı apartmanın çatı çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis binada bulunanları tahliye etti. Mahallede paniğe neden olan yangın, itfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Çatının büyük zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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