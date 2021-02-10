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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Başkent’te büyücülere baskın

- Başkent’te büyücülere baskın

Operasyonlarda ikametlerde bulunan büyü yapımında kullanılan eşyalar

-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Altındağ’da bulunan 15 adrese operasyon düzenlenerek 13 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde büyü yapımında kullanılan materyaller ele geçirildi. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Altındağ’da bulunan bir ev ile kendilerine ait internet sitelerinde dua okuma, muska yazma gibi yöntemlerle vatandaşları dini açıdan istismar eden, şantaj ve tehditle haksız kazanç sağlayan 13 şahıs eş zamanlı operasyonla göz altına alındı. Sabah saatlerinde 15 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, evlerde ve iş yerlerinde büyü yapımında kullanılan materyaller ele geçirildi. (MC-
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