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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent’te bir kişi servis aracında ölü bulundu

Başkent’te bir kişi servis aracında ölü bulundu

Olay yerinden görüntüler

Polis Bild Muhabir Sağlık Ekipleri Servis Aracı 

--Genel ve detay
--Polis ekiplerinden görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir kişi silahla başından vurulmuş şekilde servis aracının içerisinde bulundu. İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Nene Hatun caddesi üzerindeki 06 C 5044 plakalı servis içerisinde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark edenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler şoför koltuğunda kişinin silahla başından vurulmuş şekilde hareketsiz durduğunu tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları incelemede hayatını kaybeden kişinin K.Ö. olduğu belirlendi. K.Ö.’nün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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