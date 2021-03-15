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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Başkent’te bir haftada uyuşturucu suçundan 36 kişi tutuklandı

- Başkent’te bir haftada uyuşturucu suçundan 36 kişi tutuklandı

-Ele geçirilen malzemelerden görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Uyuşturucuyla Mücadele Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Eroin 


- Ankara’da 8-14 Mart tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadeleye karşı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 344 şahıstan 36’sı tutuklanırken, yüklü miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, 15.7 kilogram esrar,2.1 kilogram eroin, 135 kök Hint keneviri ve bin 700 adet sentetik ecza ele geçirildi. (ALİ-
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