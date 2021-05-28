Başkent'te bıçaklı saldırıya uğrayan doktora ziyaret

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( ANKARA )- Ankara İl Sağlık Müdürü Gülüm ve Başhekim Kılıç’tan bıçaklı saldırıya uğrayan hekim ile ilgili açıklama- Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm: “ Ameliyatta bulunan hocalarımızla da görüştük. 10 gün kadar çok kritik bir süreç olacak. Sağ sırtındaki yaralanmasından dolayı hayati tehlikesi devam ediyor”- Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Rahmi Kılıç: “ Bıçakladığı doktor arkadaşımız, bu hastanın intihar teşebbüsünü engelleyen doktorlardandı. Ona rağmen bu saldırıyı yaptı” ANKARA



- Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir hasta tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Doktor Ertan İskender’in son durumu hakkında açıklamalarda bulunan Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, “Ameliyatta bulunan hocalarımızla da görüştük. 10 gün kadar çok kritik bir süreç olacak. Sağ sırtındaki yaralanmasından dolayı hayati tehlikesi devam ediyor” dedi.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün akşam saatleri sırasında daha önce tedavi ettiği hastası Bayram N. Tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Ortopedi Asistanı Doktor Ertan İskender’in sağlık durumuyla ilgili bir araya gelen Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof Dr. Rahmi Kılıç, talihsiz doktoru tedavi gördüğü odada ziyaret ettikten sonra olayın yaşandığı hastanede açıklamalarda bulundu. “Sağ sırtındaki yaralanmasından dolayı hayati tehlikesi devam ediyor” Doktor İskender’in hayati tehlikesinin devam ettiğini söyleyen Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, “Dün hepimizi derin bir üzüntüye sevk eden olay yaşandı hastane içerisinde. Sağlık hizmeti vermekten başka düşüncesi olmayan bir hekim kardeşimize bir hasta tarafından bıçaklı saldırı oldu. Bu saldırı sırasında sırtından ciddi bir yaralanması ve sağ elinde iki parmağında ciddi bir yaralanması oldu hekimimizin. Parmaklarının bir tanesinde tam bir kesi vardı. 4 buçuk saat süren çok başarılı bir ameliyat sayesinde tekrardan dikildi. Az önce de ziyaret ettik kendisini. Ameliyatta bulunan hocalarımızla da görüştük. 10 gün kadar çok kritik bir süreç olacak. Sağ sırtındaki yaralanmasından dolayı hayati tehlikesi devam ediyor. Yaklaşık 14 - 15 aydır süren pandemi mücadelesinde en önde olan sağlık çalışanları, kendi evlerine ve yakınlarına dahi gidemedi, gidemiyorlar. Sağlık çalışanlarının evlerine böyle hüzünlü haberler göndermek bütün sağlık çalışanlarının moralini bozmuş durumda. İçerideki sağlık çalışanlarımızda ciddi bir moral motivasyon düşüklüğü var. Bakanlığımız tarafından sağlıkta şiddetli ilgili önleyici yasalar çıkartıldı. Bunların sahaya çok güzel yansımaları oldu. Bakanımız da dünden beri aktif bir şekilde durumu takip ediyor. Hekim kardeşimizle görüştü. Bizler de her türlü gelişmeyi iletiyoruz. İrtibat halindeyiz. Bu süreçlerin bir daha tekrarlanması arzusuyla son bulmasını umut ediyoruz” açıklamalarında bulundu. “Doktor arkadaşımız, bu hastanın intihar teşebbüsünü engelleyen doktorlardandı” Hastane Başhekimi Rahmi Kılıç ise saldırıya uğrayan doktorun meslek hayatının tehlikede olduğunu belirterek, “Hasta kronik bir hasta. Daha önce bizde ameliyat olmuş. Ayağında ampütasyon yapılmış. Cerrahi olarak tedavisi uygulanmış. Hasta yara yerine bağlı şikayetleri için gidiyor. Doktor arkadaşlar da hiçbir sıkıntısının olmadığını, daha sonra fizik tedavi alacağını söylüyor. Bıçakladığı doktor arkadaşımız, bu hastanın intihar teşebbüsünü engelleyen doktorlardandı. Ona rağmen bu saldırıyı yaptı. Psikolojik rahatsızlık tedavisi oluyordu, poliklinikte de kontrolleri devam eden biriydi. Doktorumuzun bıçaklanması ileride mesleğini yapmasına da engelleyecek bir durum. Üç senelik bir asistan arkadaşımızdı, yeterli eğitimi almış, ortopedi uzmanı olmaya namzet bir arkadaştı. Çok acı bir şey. Doktor arkadaşlarımızın şevkini kıran bir durum. Gelen hastayla sürekli ilgileniyorlar. Buna rağmen bu başına geliyor. Öğlen gelmiş. Akşamı beklemiş. Tasarlanmış bir suç bu. Yeterli cezanın verilmesi gerekiyor. Bakanımız dün ilgilendi. Üç defa aradı. Doktor arkadaşlarımızla görüştü. Parmaklar bir ortopedist için çok önemli. Bunları kullanamayacak. Ameliyat yapmasını engelleyecek bir olay” ifadelerini kullandı. (ALİ-

