- Başkent'te beyaza büründü



- Ankara'da yılın ilk kar yağışı etkili olmaya başladı.

şehrin yüksek kesimleri beyaza büründü. Ülke genelinde etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde Başkent Ankara'da da kendini gösterdi. Kentin yüksek kesimlerindeki Oran, Dikmen, İncek gibi semtler beyaza büründü. Kar yağışı devam ederken trafik kapalı yol bulunmadığı bildirildi.

(BC -



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