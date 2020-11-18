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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent'te bebek bezi yüklü tır devrildi;2 yaralı

Başkent'te bebek bezi yüklü tır devrildi;2 yaralı

- Kazadan görüntü

( ANKARA ) - Başkent'dte bebek bezi yüklü tır devrildi;2 yaralı ANKARA

Bebek Hastane 


- Ankara'nın Sincan ilçesinde bebek bezi yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Sincan- Ayaş yolu üzerinde bebek bezi yüklü tır devrildi. Edinilen bilgiye göre Ankara İstikametinden Ayaş İstikametine gitmekte olan Mustafa Ş. idaresindeki 61 K 43 88 plakalı Bebek bezi yüklü tır yolun sağında bulunan beton bordürlerine çarparak devrildi. Kazada sürücü Mustafa Ş. ve yanında bulunan Bünyamin Ş. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası Vinç yardımı ile yol tek yönlü trafiğe kapatılarak olay yerinden kaldırıldı. (BC -
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