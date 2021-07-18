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Başkent'te bayram öncesi feci kaza: 17 yaralı
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Başkent'te bayram öncesi feci kaza: 17 yaralı

Başkent'te bayram öncesi feci kaza: 17 yaralı

Olay yerinden görüntüler

Şerit İhlali 

-araçtan görüntü
-ekiplerden görüntü
-detay

( ANKARA -ÖZEL) ANKARA

- Ankara Çevre Yolu Bağlıca mevkiinde 2 otomobil ve 1 minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, içinde çocukların da olduğu 17 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Çevre Yolu Bağlıca mevkiinden İstanbul Yolu'na hareket eden 41 ADH 326 plakalı araç şerit ihlali yaparak karşı şeride geçti. İlk önce 34 PUB 11 plakalı minibüse ardından ise 06 CIN 364 plakalı araca çarptı. İlk belirlemelere göre 6'sı çocuk toplam 17 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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