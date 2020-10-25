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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Başkent’te “Baston” operasyonu

Başkent’te “Baston” operasyonu

Operasyondan görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Suç Örgütü Kimlik Kartı 


- Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından “İkizler” olarak bilinen suç örgütüne yönelik “Baston” operasyonu düzenlendi.
Edinilen bilgiye göre, “İkizler” olarak bilinen suç örgütü üyelerinin; kasten yaralama, yağma gibi bir çok suça karıştıkları, Altındağ, Çankaya ve Akyurt ilçelerinde kahvehane, büfe, kafeterya gibi mekan işleten, çevrede bulunan esnaflara baskı kurarak haraç adı altında para toplayan, bölgede güç kazanmak ve isim duyurmak için bölgede faaliyet gösteren diğer grupların liderlerine ve üyelerine silahla eylem yaparak yaralayan, vurdukları şahısların yaralı olarak bulundukları sırada sosyal medya hesaplarından canlı paylaşım yaptıkları tespit edildi. 24 Ekim tarihinde Akyurt ilçesinde bir şahsı silahla yaraladıkları bilgisi alınması üzerine, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşülerek “İkizler” olarak bilinen suç örgütüne yönelik olarak “Baston” operasyonu düzenledi.
Yapılan eş zamanlı operasyonda 11 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı mekan ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda ise; değişik çap ve modellerde 7 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait çok sayıda fişek, 6 adet pompalı tabir edilen tüfek ve tüfeklere ait çok sayıda fişek, 1 adet sallama diye tabir edilen bıçak, 2 adet polis rozeti, 1 adet askeri üniforma, çok miktarda uyuşturucu madde ve daha önce silahla yaralama olayını gerçekleştirdikleri müşteki şahsın kimlik kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların işlemleri ise Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ediyor.
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