Başkent’te bahar yağmuru

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( ANKARA ) ANKARA



- Başkent’te bir anda bastırarak kenti etkisi altına alan yağış zor anların yaşanmasına neden oldu. Ankaralılar güne beklenen bahar yağmuru ile uyandı. Gece başlayan yağış sabah saatlerinde artarak şehri etkisi altına aldı. Mamak’ın Akdere semti ile Türközü mahallesinde yağmur nedeniyle vatandaşlar kısa süreliğine de olsa zor anlar yaşadı.

