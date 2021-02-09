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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Başkent'te aynı mağazada yine korona tedbirleri hiçe sayıldı

Başkent'te aynı mağazada yine korona tedbirleri hiçe sayıldı

Kuyruktan görüntü

Kalaba 

-açıklamalar

( ANKARA )- Yüzlerce kişi sosyal mesafeyi unutarak 'ucuzluk' derdine düştü ANKARA

- Ankara'nın Sincan ilçesinde dün açılışı gerçekleşen ve korona virüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı mağazada bugünde aynı manzaralar yaşandı. Sincan ilçesi Ankara ilçesi üzerinde bulunan züccaciye mağazasının dün açılışı nedeniyle uygulanan 'ucuzluk' korona tedbirlerinin hiçe sayıldığı bir kalabalığa neden olmuştu. Aynı mağazada bugünde cyine aynı manzaralar yaşandı. Yüzlerce vatandaş mağazaya girebilmek kuyruk oldu. (BC -
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