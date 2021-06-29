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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Başkent’te Atık kağıt geri dönüşüm tesisinde yangın

Başkent’te Atık kağıt geri dönüşüm tesisinde yangın

Yangından detay

( ANKARA ) ANKARA

İlk Müdahale Güvenlik Görevlisi Geri Dönüşüm Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 


- Ankara’nın Yenimahalle ilçesi İvedik Sanayi Bölgesinde bulunan atık kağıt geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangında 1 itfaiye eri, 2 işçi dumandan etkilendi.Olay saat 20.00 sıralarında Ankara’nın Yenimahalle ilçesi İvedik Sanayi Bölgesinde bulunan atık kağıt geri dönüşüm tesisinde çıktı. Edinilen bilgilere göre, bölgenin güvenlik görevlisi atık kağıt geri dönüşüm tesisinde alevlerin çıktığı gördü. Durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gele Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye erleri yangına müdahale etti. Alevlerin zaman zaman parlama yapması nedeniyle ekipler zor anlar yaşarken, jandarma ekipleri çevredeki vatandaşları uyardı. Yangının çevredeki tesislere sıçramama için itfaiye erleri yoğun çaba sarf ederken, belediye ekipleri su ve ayran dağıtımında bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin dumandan etkilenen 1 itfaiye eri ve 2 işçiyi çevredeki hastanelere sevk etti. İtfaiye ekipler yangını kontrol altına aldı.Çevredeki esnaf itfaiye ekiplerine yardımda bulunduÇevredeki esnaf ise yangının ilk başlangıcından kontrolüne kadar itfaiye erlerine yardım etti. Esnaf, kendi kepçe operatörleriyle yangının soğutma çalışmasında destek de bulundu. Yangında ölen ya da yaralının olmadığı öğrenilirken 1 itfaiye eri ve 2 işçi dumandan etkilendi.(MKM-
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