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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Başkent’te asker uğurlama konvoyunda silah sesleri

Başkent’te asker uğurlama konvoyunda silah sesleri

Havaya silah sıkma görüntüleri

( ANKARA -ÖZEL)-Başkent’te yol boyunca asker uğurlama konvoyundaki silah sesleri susmadı ANKARA

Asker Uğurlaması Kamera Cep Telefonu 


- Ankara’nın Sincan ilçesinde asker uğurlama konvoyunda bulunan otomobillerden havaya ateş açıldı. Yol boyu silah seslerin susmadığı konvoy bir vatandaş tarafından kaydedildi. Olay dün akşam saatlerinde Ankara’nın Sincan ilçesi Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde asker uğurlaması için konvoy yapan şahıslar uzun süre kornalar çalarak hareket etti. Konvoyun içinde bulunan otomobillerdeki kişiler silahla uzun süre havaya ateş açtı. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir kişinin silah seslerini duyduktan sonra arkadaşını saklanması konusunda uyardığı duyuldu.
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