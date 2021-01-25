- Başkent'te apartman dairesinde yangın

--



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara’nın Mamak ilçesinde bir apartmanın üst katında yangın çıktı. Olay Ankara’nın Mamak ilçesi Cengizhan Mahallesinde meydana geldi. Bir apartmanın üst katında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri alevleri kısa sürede kontrol altına alırken, ev ise kullanılamaz hale geldi. (MKM-



loading...