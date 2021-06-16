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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Başkent'te Ankara Çayına giren bir çocuk boğuldu

- Başkent'te Ankara Çayına giren bir çocuk boğuldu

-Polisin çalışmaları

Hastane Sudan 

--Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'nın Sincan ilçesinde Ankara Çayına giren bir çocuk boğularak hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi'nde Ankara Çayına serinlemek için giren ikisi kardeş olduğu öğrenilen 9-10 yaşlarındaki çocuktan birisi akıntıya kapıldı. Çocukların seslerini duyan bir kişi itfaiye ve ambulanstan yardım istedi. Akıntıya kapılan çocuk itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahaleye rağmen ismi henüz öğrenilemeyen çocuk hayatını kaybetti. Polis olay yerinde inceleme başlattı. (BC -
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