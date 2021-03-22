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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Başkent’te aniden bastıran dolu ve sağanak Başkentlilere zor anlar yaşattı

Başkent’te aniden bastıran dolu ve sağanak Başkentlilere zor anlar yaşattı

Genel ve Detay

Sağanak Yağmur Dolu Yağışı Yağan 

-Sular altında kalan caddeler
-dolu yağışı ile beyaza dönen yollar

( ANKARA ) ANKARA

- Başkent’te aniden başlayan yağmur, kısa sürede doluya dönüştü ve şehri etkisi altına aldı. Ankara’da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur, kısa süre içerisinde doluya dönüştü. Yağışın doluya dönüşmesi ile birlikte yerler kar yağmışçasına beyaza bürünürken, yağan dolunun yer yer fındık büyüklüğünü geçtiği gözlemlendi. Su birikintilerinin oluştuğu bazı alanlarda ise araçlar ve vatandaşlar hareket etmekte güçlük çekti. (UTK-
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