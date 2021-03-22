Başkent’te aniden bastıran dolu ve sağanak Başkentlilere zor anlar yaşattı

-Sular altında kalan caddeler

-dolu yağışı ile beyaza dönen yollar



( ANKARA ) ANKARA



- Başkent’te aniden başlayan yağmur, kısa sürede doluya dönüştü ve şehri etkisi altına aldı. Ankara’da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur, kısa süre içerisinde doluya dönüştü. Yağışın doluya dönüşmesi ile birlikte yerler kar yağmışçasına beyaza bürünürken, yağan dolunun yer yer fındık büyüklüğünü geçtiği gözlemlendi. Su birikintilerinin oluştuğu bazı alanlarda ise araçlar ve vatandaşlar hareket etmekte güçlük çekti. (UTK-



loading...