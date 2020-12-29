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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Başkent'te ambulans kazası: 4 yaralı

Başkent'te ambulans kazası: 4 yaralı

-Yaralılardan görüntü

Hastane Bild 

--Kaza yapan arçlar
--Polislerin çalışmaları

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'nın Sincan ilçesinde hasta taşıyan özel bir ambulans ile bir otomobilin kaza yapması sonucunda 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesinde Polatlı Caddesi ile Ankara Caddesi kesişiminde meydana gelen kazada, 06 TRL 88 plakalı ile hasta taşıyan özel bir hastaneye ait ambulans çar pıştı. kaza sonucu otomobilde bulunan N.P. ve E.P. ile ambulansta bulunan A.K. ve G.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sincan Devlet Hastanesi'ne taşındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (GE-BC -
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