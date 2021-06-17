- Başkent'te alt geçidi su bastı

- Ankara'nın Sincan ilçesinde patlayan su borusu nedeniyle bir at geçit sular altında kaldı. Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesinde Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir alt geçit patlayan su borusu nedeniyle su baskını yaşandı. Alt geçidi su basması nedeniyle araçlar zorlukla ilerledi. Belediye ekipleri patlayan su borusuna müdahale için trafiği kapattı. (BC -
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