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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Başkent'te alt geçidi su bastı

- Başkent'te alt geçidi su bastı

-Su basan alt geçitten görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Su Baskını 


- Ankara'nın Sincan ilçesinde patlayan su borusu nedeniyle bir at geçit sular altında kaldı. Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesinde Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir alt geçit patlayan su borusu nedeniyle su baskını yaşandı. Alt geçidi su basması nedeniyle araçlar zorlukla ilerledi. Belediye ekipleri patlayan su borusuna müdahale için trafiği kapattı. (BC -
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