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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent'te akılalmaz olay: Ailenin kuşu ölünce felç zinciri başladı

Başkent'te akılalmaz olay: Ailenin kuşu ölünce felç zinciri başladı

- Annenin ambulans bindirilmesi

112 Acil Servis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Gaz Zehirlenmesi Doğalgaz Zehirlenmesi 

--Kızın tekerlekli sandelyede binadan çıkarılması ve ambulansa bindirilmesi
-- Komşularının olayı anlatması
-- Polis ve sağlık ekipleri
--Doğagaz ekibi
--Genel ve detay

( ANKARA - ÖZEL)- Kuşunun ölümüne üzüldü, felç geçirdi, eşi kocasının felç geçirdiğini görünce o da felç geçirdi, kızları da onları görünce o da bayıldı ANKARA

- Başkent Ankara'da yaşlı bir çiftin evde besledikleri kuşun ölümünün ardından yaşanan üzüntü aile bireylerinin peş peşe felç geçirmelerine neden oldu. Anne-babasının felç geçirdiklerini gören ailenin kızı da bayıldı. Alınan bilgiye göre, olay Çankaya ilçesi Bahçelievler semtinde meydana geldi. Ailenin babası Z. E.'nin evlerinde besledikleri kuşlarının ölümü üzerine üzüntüden yığılarak felç geçirmesiyle başladı.
Baba Z. E.'nin rahatsızlanarak felç geçirmesinin ardından anne N. E. de eşinin durumunu görünce o da rahatsızlanarak felç geçirdi. Alt kattaki ailesini yanına gelen kızları I. E. ise annesi ve babasını yerde görünce şoka girerek bayıldı. Peş peşe felç geçirenleri yerde yığılı şekilde gören komşularının doğalgaz zehirlenmesi sanması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ancak olay yerinde yapılan araştırmada doğalgaz kaçağı olmadığı öğrenildi. Çok sayıda polis ve 112 acil servisinin yanı sıra Başkentgaz yetkilileri de olay yerine geldi. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra felç geçiren aile teker teker hastaneye sevk edildi. (MC-
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