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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Başkent'te akıl almaz olay...Parktaki ağacı söküp çöpe attı

Başkent'te akıl almaz olay...Parktaki ağacı söküp çöpe attı

Balcıoğlu'nun olay anlatması

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-Bekçilere söylemesi

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi parktaki ağacı söktükten sonra çöpe attı. Bir vatandaş tarafından uyarılan şahıs kayıplara karıştı.Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Yeşilova Mahallesi 3398 Sokak'ta bulunan parkta bir kişi bir ağacı kökünden söktü. Kimliği belirsiz şahıs ağacı söktükten sonra çöpe attı. Olayı gören İdris Balcıoğlu isimli mahalle sakini, ağacı söken şahsa tepki gösterdi. Balcıoğlu'na da hakaret eden şahıs kayıplara karıştı. Balcıoğlu, olayı mahalle bekçilerine bildirerek şikayetçi oldu.
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