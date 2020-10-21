Başkent'te Adnan Oktar'a 10 milyon dolarlık fosil kaçakçılığı operasyonu

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( ANKARA ) - ANKARA



- Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde toplam değeri 10 milyon doların üzerinde olan 879 fosil ele geçirildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek suçlarından cezaevinde tutuklu bulunan Adnan Oktar'a yakınlığıyla bilinen ve suç örgütü üyesi olduğu tespit edilen şahsın evine operasyon düzenlendi.

Ülkeye kaçak yollarla getirilmiş olduğu tespit edilen fosiller Pursaklar İlçesinde bir ikamette bulundu. Örgütün maddi varlığını sürdürebilmesi için piyasaya süreceği şeklinde istihbari bilgiler edinilmesi üzerine kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Uzun süren takipler sonucu örgüte ait ikamete yapılan operasyonda, 879 adet piyasa değeri yaklaşık 10 milyon dolar olan ve yaklaşık 150-200 milyon yıl önceki tarihsel dönemlere ait bitki ve hayvan fosilleri ile çeşitli hayvanlara ait kafatası fosilleri ele geçirildi. Öte yandan ceza evinde tutuklu bulunan Adnan Oktar'ın ele geçirilen fosillerin bazılarını kendi kanalında çıktığı programlarda gösterdiği de tespit edildi. Operasyonda örgüt üyeliğinden cezaevinde tutuklu bulunan O.B.Y. ve ikamet sahibi H.K'ye adli işlem yapıldı Edinilen bilgiye göre bu fosillerin MTA Müzesi'ne teslim edileceği öğrenildi.



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