Başkent’te 9 katlı binada yangın

-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Genel ve detay



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara’da 9 katlı bir binanın 4’üncü katında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dairenin büyük kısmı hasar görürken 2 kişi de dumandan etkilendi. Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Demetgül Mahallesi İvedik Caddesi üzerinde yer alan 9 katlı bir binanın 4'üncü katında sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın balkon kısmında yer alan camların sıcaktan patlaması sonucu yükselen alevler üst kata da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine kısa sürede yetişmesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı olmazken dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde hazır bulunan 112 ekipleri müdahale etti. Yangının çıkış sebebi hala bilinmezken itfaiye ekipleri incelemelerini sürdürüyor.



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