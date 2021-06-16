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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent'te 86 bin 500 adet kaçak tütün mamulü ele geçirildi

Başkent'te 86 bin 500 adet kaçak tütün mamulü ele geçirildi

Kaçakçılık operasyonun ilişkin görüntüler

Kaçakçılık Operasyonu Kaçak Bandrol Sigara Kaçakçılık 

-Genel ve detay

( ANKARA ) - ANKARA

- Ankara merkezli 2 ilde yapılan kaçakçılık operasyonunda 86 bin 500 adet tütün mamulü ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, sigara ve tütün kaçakçılığına yönelik Ankara merkezli 2 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 milyon 927 bin 600 bin adet mükerrer bandrollü boş makaron, 181 bin 331 adet doldurulmuş sigara, 4 bin 579 kilogram kıyılmış tütün, 332 adet TAPDK bandrolü, 86 bin 500 adet tütün mamulleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı. (Mİ-
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