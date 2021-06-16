Başkent'te 86 bin 500 adet kaçak tütün mamulü ele geçirildi

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( ANKARA ) - ANKARA



- Ankara merkezli 2 ilde yapılan kaçakçılık operasyonunda 86 bin 500 adet tütün mamulü ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, sigara ve tütün kaçakçılığına yönelik Ankara merkezli 2 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 milyon 927 bin 600 bin adet mükerrer bandrollü boş makaron, 181 bin 331 adet doldurulmuş sigara, 4 bin 579 kilogram kıyılmış tütün, 332 adet TAPDK bandrolü, 86 bin 500 adet tütün mamulleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı. (Mİ-

